نجران 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران أمس، جولات رقابية على 288 محلاً تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة كثفت من جولاتها الرقابية على أسواق المنتجات الغذائية والمراكز والمطاعم ومحلات الملابس والمحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة.من جانبه، أفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي رجاء، أنه جرى إشعار وإغلاق 45 محلاً لوجود عدة مخالفات تمثلت في عدم وجود شهادات صحية للعمال، وعدم وجود تراخيص، وعدم ارتداء الزي الموحد، بالإضافة إلى عدم التقيد بالاحترازات الوقائية، وتدني مستوى النظافة، كما جرى إغلاق 9 متاجر ملابس كبرى لعدم اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وبيّن أنه تم إلزام جميع المحلات بتثقيف العاملين بالاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة، واستخدام المعقمات للأسطح في جميع مرافق المنشأة، وتعقيم عربات نقل المواد الغذائية وغيرها بشكل مستمر بعد كل عميل ووضع عماله مختصة في التعقيم، كما جرى إلزامهم بوضع حراسات على مدخل المحل لمنع دخول الأطفال نهائياً وفي حال عدم تجاوب المواطن يقوم بتبليغ الدوريات الأمنية بذلك، إضافة إلى وضع لافتات إرشادية توضح عدم اصطحاب الأطفال أثناء التسوق للحفاظ على سلامتهم، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على رقم البلاغات 940.//انتهى//15:04ت م0081