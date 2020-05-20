العيساوية 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واستباشر الجهات الأمنية بمركز العيساوية مهامها في تطبيق منع التجول من الساعة الـ 5 مساءً وحتى الساعة الـ 9 صباحًا وسط تنسيق أمني مشترك ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .وقد شهدت جميع الأحياء والطرقات في مركز العيساوية خلواً من المشاه والمركبات خلال ساعات منع التجول عدا مركبات الجهات الحيوية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية في التعامل مع المستفيدين، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل.ووثقت عدسة " واس " الحضور الأمني المشرف الذي يقوم به رجال الأمن من مختلف القطاعات وانتشار واسع على مختلف الطرق والميادين وعلى الطريق الدولي .// انتهى //15:21ت م0085