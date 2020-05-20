عمّان 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية و السورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وجرى توزيع 3,524 سلة غذائية رمضانية، استفاد منها 17,620 فرداً في محافظات: عمّان، جرش، البلقاء، عجلون، مادبا، منها 90 سلة في عمّان، و1,606 سلال في جرش و205 سلال في البلقاء، و216 سلة في عجلون، و1,407 سلال في مأدبا، استفاد من إجمالي السلال 17,620 فردًا.وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر الأردنية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.//انتهى//15:26ت م0087