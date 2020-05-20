القاهرة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واستلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الإسبانية ارنشا جونزاليس، تناولا خلاله عددًا من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها كيفية التصدي للخطة الإسرائيلية بضم أراضٍ فلسطينية محتلة.وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم، بأن "أبو الغيط" شرح للوزيرة الإسبانية الخطورة البالغة التي تنطوي عليها خطة الضم الإسرائيلية، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشعال للموقف في الأراضي الفلسطينية، بل وفي المنطقة بأسرها، مؤكدًا أهمية الموقف الأوروبي في التصدي لهذه الخطة المشؤومة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدول.ودعا الأمين العام الوزيرة الإسبانية إلى الاسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق نوعٍ من التوازن المفقود كُلياً في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وشدد على أهمية أن يتحمل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كله، مسئولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.واستمع أبو الغيط لرؤية الوزيرة الإسبانية التي عبرت من جانبها عن رفض حكومتها للخطة الإسرائيلية المُزمعة.// انتهى //15:26ت م0088