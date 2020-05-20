اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 82ر0 نقطة
الأربعاء 1441/9/27 هـ الموافق 2020/05/20 م واس
الكويت 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 82ر0 نقطة ليبلغ مستوى 17ر4895 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 45ر83 مليون سهم تمت عبر 4848 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر19 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 26ر23 نقطة ليبلغ مستوى 99ر4143 نقطة بنسبة صعود بلغت 56ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 23ر25 مليون سهم تمت عبر 1388 صفقة نقدية بقيمة 4ر1 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 33ر10 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5277 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 22ر58 مليون سهم تمت عبر 3460 صفقة بقيمة 10ر18 مليون دينار .
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