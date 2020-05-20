الكويت 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 82ر0 نقطة ليبلغ مستوى 17ر4895 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 45ر83 مليون سهم تمت عبر 4848 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر19 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 26ر23 نقطة ليبلغ مستوى 99ر4143 نقطة بنسبة صعود بلغت 56ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 23ر25 مليون سهم تمت عبر 1388 صفقة نقدية بقيمة 4ر1 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 33ر10 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5277 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 22ر58 مليون سهم تمت عبر 3460 صفقة بقيمة 10ر18 مليون دينار .// انتهى //15:26ت م0089