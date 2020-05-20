المكلا 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع 300 سلة غذائية تزن 22 طنًا و 200 كيلو غرام، لمرضى الثلاسيميا وأمراض خلايا الدم وأسرهم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 1,800 فرد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سدن للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية، وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وأعرب وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على هذه اللفتة الإنسانية التي ستخفف الضرر عن المصابين.من جانبه أوضح مدير البرامج والمشاريع في منظمة ائتلاف الخير للإغاثة صالح بامخشب، أنه سيتم تخصيص 250 سلة غذائية إضافية لأسر المرضى.حضر التدشين مدير عام مديرية المكلا، وممثل قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، وفريق من المركز.ويأتي ذلك في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.//انتهى//15:28ت م0090