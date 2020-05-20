الخبر 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية إجراءاتها الرقابية على مختلف المنشآت الغذائية، بمحافظة الخبر من خلال تطبيق برنامج عمل رقابي مكثف خلال فترة العيد، من منطلق حرصها على سلامة الأغذية المتداولة في جميع المؤسسات الغذائية، لاسيما التركيز على معامل الحلويات والشكولاتة التي يكثر استهلاكها في المناسبات .وأوضحت الأمانة أن إدارة صحة البيئة ركزت على مجموعة من الإجراءات لضمان تطبيق الشروط الصحية، التي تتضمن التأكد من الحفظ الجيد للغذاء بناء على معرفة الظروف المناسبة لتخزين كل نوع، والتأكد من حفظ الأغذية في درجات الحرارة الملائمة لها سواء مبردة أو ساخنة أو الأغذية الجاهزة للأكل، حيث يلزم حفظها خارج حدود درجات الحرارة الخطرة، مؤكدةً على التزامها بتوفير المستوى المضمون من الأمن الغذائي للجميع من خلال حزمة مشددة من الإجراءات الرقابية والوقائية والاحترازية، وذلك بالشراكة الفاعلة مع كافة أفراد المجتمع .// انتهى //15:37ت م0091