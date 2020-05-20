الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن الجهات المختصة بالمديرية , وفي إطار متابعتها المستمرة لشبكات الجريمة المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات وتستهدف المملكة بها , فقد تمكنت من كشف مخطط لأحد عناصر الخلايا المرتبطة بالميليشيات الحوثية لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر بحر العرب واليمن , حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لحرس الحدود , وبتوفيق من الله تم إحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة والتي بلغت (1,652) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر , والقبض على مهربيها ومستقبليها وعددهم خمسة متهمين في مناطق (نجران , وجازان , ومكة المكرمة , والقصيم ) وهم ثلاثة مواطنين واثنان من الجنسية اليمنية .// انتهى //15:46ت م0093