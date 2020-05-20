الجبيل 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسنفذت جمعية أيتام الجبيل عدداً من المبادرات المجتمعية، والبرامج التأهيلية للمستفيدين من خدماتها، لتحقيق الرعاية الشاملة والتنمية للأيتام في محافظة الجبيل شملت مجالات الرعاية المعيشية الأساسية، والرعاية التعليمية والثقافية، والاجتماعية والترفيهية، إضافة إلى الرعاية النفسية والتربوية، والمالية والاقتصادية، والرعاية الصحية.ففي المجال الوقائي، قدمت مبادرة " صحتك هدفنا" عن بُعد دون التأثير على جودة الخدمة، وتفعيل الخط الساخن لاستقبال اتصالات الأسر على مدار الساعة، وصرف دعم مالي عاجل لكل أسرة لشراء المستلزمات الصحية، وتأمين أجهزة بخار للأسر المحتاجة، وتأمين حقيبة وقائية وإسعافية للأسر، إضافة إلى مبادرة "نحن واياكم كلنا مسؤول" لتفعيل الدور التوعوي والتثقيفي للأسر بالتعاون مع صحة الشرقية.وأطلقت في المجال الإغاثي مبادرة "الزم بيتك تصلك احتياجاتك" بهدف توفير السلال الغذائية والسلال الرمضانية للأسر، وتوفير اللحوم في شهر رمضان المبارك، واستمرار ايداع مبالغ كفالة يتيم الشهرية في حسابات المستفيدين بانتظام في موعدها، وفي الجانب التعليمي أطلقت الجمعية مبادرة " واصل تعليمك نحن ندعمك " اشتملت على توفير أجهزة كمبيوتر لوحي مع شريحة بيانات لأسر الجمعية، ودفع تكاليف دورة الاعداد للاختبار التحصيلي لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي.فيما تناولت مبادرات الأنشطة البنائية مبادرة " كيف اشغل وقتي" واحتوت على مسابقة القرآن الكريم للأيتام والأمهات، والمسابقة الثقافية للأسر، والمسابقة العامة للأيتام في الشعر والرسم والتصوير والإلقاء، والمسابقة البحثية للأيتام، إضافة لمبادرة "تدريب وتطوير عن بُعد" اشتملت على دورات بناء الشخصية للأيتام وتطوير المهارات للأيتام والامهات، وتطوير الذات.// انتهى//16:31ت م0103