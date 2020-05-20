الدمام 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تركيب ٧٩٤ عمود إنارة جديد بالطرق الرئيسة ومداخل جوف بني هاجر والهجر التابعة لها وعدد من الأحياء السكنية ، و ذلك ضمن خطة الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات الشاملة .وأوضحت الأمانة أن أعمدة الإنارة شملت تركيب ١٦٨ عمود إنارة بطريق الملك عبدالعزيز، و تركيب ٦٢٦ عمود إنارة في الهجر والمراكزالتابعة لبلدية جوف بني هاجر منها ٢٣٣ عمود إنارة تجميلي إضافة الى تركيب ٤ محولات في الهجر والمراكز التابعة لنطاق بلدية جوف بني هاجر .وبينت الأمانة انها قامت مؤخراً بتشغيل ٥٢٢ عمود إنارة وجاري العمل حالياً على تشغيل ٢٧٢ عمود إنارة جديد خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار بأعمال الصيانة الدورية لتحسين المشهد الحضري ، مؤكدةً أنها تواصل أعمالها بتطوير البنية التحتية ومشاريع إنارة الشوارع لتلبية احتياج سكان الأحياء وتقديم أفضل المعايير في منظومة الخدمات والمرافق العامة .// انتهى //16:32ت م0104