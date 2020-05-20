المدينة المنورة 27 رمضان 1441هـ الموافق 20 مايو 2020م واسأطلقت جامعة طيبة بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس مسابقة "ترجم أفكارك الكبرى" في مسارات القرآن الكريم - وتشمل 3 فروع السنة النبوية, والشعر الفصيح, والخط العربي والفنون, وذلك عبر المشاركة عن بعد, عن الموقع الإلكتروني للجامعة.وبيّنت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة أن التسجيل في جميع مسارات المسابقة مستمر حتى الـ 19 من شهر شوال المقبل, ليتم رفع المشاركات في مسارات "الشعر الفصيح, والخط العربي, والفنون" في حين سيتم رفع المشاركات في مساري "القرآن الكريم, والسنة النبوية" في الـ 23 من شوال.وأبانت العمادة أن المسابقة تستهدف كافة أفراد المجتمع بالمدينة المنورة, ودعت الراغبين بالمشاركة للاطلاع على شروط المسابقة, وتسجيل بياناتهم عبر الرابط المخصص لكل مسار.// انتهى //16:35ت م0105