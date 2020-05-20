حجة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.وقدم المركز أمس في استجابة طارئة شاحنتين كبيرتين (صهاريج) إضافيتين لنقل وجلب المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي من الآبار إلى نقاط التوزيع في المديريات المستهدفة، إضافة إلى توزيع الدفعة الثانية من حقائب النظافة الشخصية والمتضمنة 600 حقيبة.ويهدف المشروع الذي انطلق في شهر فبراير الماضي إلى تقديم الخدمات ل 5,600 مستفيد من خلال ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي و إنشاء 600 نقطة توزيع مياه، وتقديم 1,600 حقيبة نظافة شخصية، إضافة إلى شفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.وعبر المستفيدون عن شكرهم للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من خدمات إغاثية وإنسانية لأبناء الشعب اليمني.ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.// انتهى //16:45ت م0106