الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس ‎الشورى اجتماعاً (عن بعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وذلك بمشاركة مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة هُمام هاشم.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز مضامين التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441/1440هـ، المحال إلى اللجنة لدراسته.وبحث المجتمعون آثار جائحة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تسهيلات برنامج كفالة، ودور البرنامج في معالجة تعثر المنشآت في سداد التمويل في خضم هذه الجائحة، والتوجه العام للبرنامج في كفالة تمويل جميع الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (عن بعد) أهمية التوسع في توجيه كفالات البرنامج في جميع مناطق المملكة؛ وذلك لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المناطق.كما أكدوا ضرورة تطوير المؤشرات المالية لمراقبة وقياس قدرات البرنامج على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها، والعمل على التوسع في توقيع الاتفاقيات مع الجهات التمويلية غير الربحية.// انتهى //16:50ت م0108