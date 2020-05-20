الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأشاد معالي المستشار الديني لفخامة رئيس جمهورية السنغال الأستاذ محمد بمبا انجاي ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، الذي تم تنفيذه في 18 دولة حول العالم منها جمهورية السنغال، مشيراً إلى أن ذلك يجسد حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإخوانه المسلمين في كل مكان وتلمس حاجاتهم في هذا الشهر الكريم، ويؤكد ريادة المملكة للعمل الإسلامي وحرصها على تقديم العون والمساعدة للمسلمين بمختلف دول العالم.جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة استكمال توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السنغال، التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة في داكار.ونقل معاليه شُكر فخامة رئيس الجمهورية ماكي سال لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وقال إنها علاقات تأصلت في عهد الملك فيصل - رحمه الله -، وبلغت قمتها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس ماكي سال، مشيراً إلى أنها علاقات إستراتيجية ونموذجية يُحتذى بها بين الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات.وأعرب مستشار الرئيس السنغالي عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على حسن تنفيذ البرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة في ظل الظروف التي يعيشها العالم، منوهاً بتوزيع 85.5 طنا، وهو ما يعادل 1900 سلة غذائية متكاملة من المواد الأساسية التي تكفي الأسرة لشهر رمضان، استفاد منها أكثر من 190 ألف صائم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية في السنغال والدول المجاورة، وتم ذلك باتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة في السنغال لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .وسأل معاليه الله في ختام تصريحه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها وأن يزيل الوباء والبلاء عن الأمة.// انتهى //16:52ت م0109