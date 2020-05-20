داكار 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم أن تم تسجيل 97 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2617 حالة .وأفادت الوزارة في بيان ، أن حالات الشفاء من هذا المرض ارتفعت إلى 1133، فيما بلغ عدد الوفيات 30 حالة وفاة .مما يذكر أن السنغال من دول القارة الأفريقية التي باتت تسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بشكل يومي .// انتهى //16:52ت م0111