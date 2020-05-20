عام / السنغال تُسجل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/9/27 هـ الموافق 2020/05/20 م واس
داكار 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم أن تم تسجيل 97 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2617 حالة .
وأفادت الوزارة في بيان ، أن حالات الشفاء من هذا المرض ارتفعت إلى 1133، فيما بلغ عدد الوفيات 30 حالة وفاة .
مما يذكر أن السنغال من دول القارة الأفريقية التي باتت تسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بشكل يومي .
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