مكة المكرمة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأطلقت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية " إدارة المناسبات والفعاليات " المسابقة الرقمية “تفنن من ..بيتك” لاختيار أفضل محتوى مرئي إبداعي مبتكر للسلوك الإيجابي من داخل الحجر المنزلي.وبين مدير عام الخدمات الاجتماعية المهندس رائد بن عبدالله سمر قندي ، أن هذه المبادرة المنظمة تتلخص في إعداد مقاطع فيديو مبتكرة للسلوك الإيجابي من الحجر المنزلي ،على أن لا تزيد مدة التصوير 30 ثانية ولا يقل عمر المشترك عن 12 سنة وأن تعود ملكية جميع المشاركات لأمانة العاصمة المقدسة مع الالتزام بالضوابط الشرعية ويحق للأمانة بنشرها عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وهذه المسابقة تندرج في إطار الجهود الرامية للاستفادة من الحجر الصحي في تنمية المواهب في استخدام التقنية.وتهدف المسابقة لتشجيع الشباب بإنتاج مقاطع فيديو منزلية تسلط الضوء على أنشطتهم خلال فترة الحجر الصحي، التي تدور حول مواضيع ثقافية واجتماعية وبيئية وترفيهية.وأضاف سمر قندي أنه يتعين على المشاركين إرسال الأعمال في تاريخ 8 شوال حتى آخر يوم لاستقبالها 18 شوال ، والحرص على أن تحترم المشاركات حقوق المؤلف والملكية الفكرية وأن لا تتضمن أي توجه سياسي وأن ترسل جميع الاعمال والمشاركات على البريد الالكتروني Eng-sh@holymakkah.gov.sa مع إرفاق الاسم والعمر وصورة الهوية ورقم الجوال وفئة المسابقة.// انتهى //16:56ت م0112