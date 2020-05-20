عام / شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمال
الأربعاء 1441/9/27 هـ الموافق 2020/05/20 م واس
بريدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال في المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن ، بالعقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الأدلة على انتحاله صفة رجل أمن لسلب العمال في مواقع إقامتهم والاستيلاء على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة .
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17:03ت م
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