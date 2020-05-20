مكة المكرمة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفر وظيفتين شاغرتين هما (مدير عام التشغيل والصيانة بالمرتبة ١٤ ومقرها مكة المكرمة) و (مدير عام الدراسات والمشاريع بالمرتبة ١٣ومقرها مكة المكرمة).وأوضحت الرئاسة أن التقديم على هاتين الوظيفتين بدأ من 20 / 9 / 1441 حتى 19 / 10 / 1441 هـ وذلك عن طريق نقل الخدمات، أو عن طريق نقل الترقية للوظائف الموضحة أعلاه.واشترطت الرئاسة في متقدم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون لائقا طبياً وأن لايقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية, وأن تتوفر لديه الخبرات المناسبة لشغل الوظائف العليا وأن لايقل تقويم أداءه الوظيفي للسنتين الأخيرة عن ممتاز وأن تتوفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في النظام واللوائح التشغيلية بالموارد البشرية واجتياز المقابلة الشخصية.وأوضحت الرئاسة أن آلية التقديم تكون بالدخول على الرابط( www.gph.gov.sa) لإكمال البيانات المطلوبة للوظيفة واختيار أيقونة الخدمات واختيار أيقونة (تقديم على الوظائف المعلنة)وفي حالة الاستفسار يمكن التواصل على البريد الإلكتروني (f.aloweidi@gph.gov.sa).// انتهى //17:13ت م0116