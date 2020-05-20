الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، مشروع هدية العيد لأبنائها المستفيدين من خدماتها في مختلف فروعها الـ 20 بمدينة الرياض ومحافظاتها، جرياً على عادتها السنوية.وأوضحت الجمعية أنها رصدت مبلغ مليوني ريال لهذا المشروع بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة، وسوف يستفيد من هذا المشروع 9,664 طفلاً ، وسيتم إيداع مبالغ الهدية في حسابات أمهاتهم ليتمكنوا من شراء ما يناسبهم من الهدايا والألعاب عبر التطبيقات الإلكترونية، مشيرةً إلى أن فروع الجمعية تستعد لمشاركة الأبناء فرحتهم بالعيد "عن بٌعد "، من خلال عدة برامج ثقافية واجتماعية وترفيهية، واستغلال أوقات الحظر المنزلي بما ينفع الأبناء.وحثّت الجمعية رجال الأعمال والمتبرعين على المساهمة في مشروع "هدية العيد"، وتجسيد المسؤولية الاجتماعية، والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، من خلال التبرع بقيمة الهدية، وإيداع المبلغ في حسابات الجمعية، أو التبرع عن طريق "متجر إنسان الإلكتروني" ، مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي على واتس أب 0555249104 وذلك لتأكيد استلام المبلغ.يذكر أن مشروع هدية العيد في "إنسان" ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية سنويا لأبنائها الأيتام، لرسم الابتسامة على محياهم، ومشاركتهم فرحة العيد، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.// انتهى //17:58ت م0130