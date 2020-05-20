جدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واساختتمت جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة اليوم، وتحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فعاليات برنامجها التطويري "لقاءات أجيال الرمضانية"، والذي تم تقديمه "عن بعد" بالشراكة مع إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بجدة ، كأحد المبادرات الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم وتطويرهم في العديد من الجوانب التي يحتاجونها في حياتهم.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة سليم بن غيث الفايدي، أن البرنامج الذي استفاد منه 16,204 شباب وفتيات ، من خلال 11 لقاءً عن بعد ، حظي بمشاركة 17 مدرباً وإدارياً من تخصصات عدة.وأشار إلى أن اللقاءات الرمضانية تناولت مجموعة من المواضيع التطويرية للشباب في مجالات الصحة وإدارة المشاريع وتطوير الذات والريادة المجتمعية وصناعة النجاح وغيرها ، وبعض المهارات التي يحتاجها الشاب بشكل مستمر في جوانب التواصل والانضباط وإدارة الشخصية والجوانب النفسية وغيرها .// انتهى //18:03ت م0131