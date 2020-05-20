نجران27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسعقد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، اجتماعًا لمراجعة الإجراءات الوقائية بمحافظة شرورة، بمشاركة قادة ومديري الجهات الأمنية والمدنية المعنية.وجرى في الاجتماع اتخاذ جملة من التدابير بزيادة الإجراءات التي بدورها تعزز الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، من بينها إضافة نقاط للفحص البصري، لتشمل هذه الإجراءات مداخل ومخارج المحافظة، ومنفذ الوديعة.//انتهى//18:04ت م0132