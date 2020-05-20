نيويورك 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسقفزت الأسهم الأمريكية أكثر من 1% عند الفتح اليوم بفضل نتائج أعمال فصلية تبعث على التفاؤل من شركات التجزئة وآمال في تعافٍ من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا وسط مؤشرات على مزيد من التحفيز للقطاعات المتأثرة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 249.08 نقطة بما يعادل 1.03 % ليفتح على 24455.94 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 30.69 نقطة أو 1.05 % مسجلا 2953.63 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 120.52 نقطة أو 1.31 % ليصل إلى 9305.62 نقطة.// انتهى //18:11ت م0135