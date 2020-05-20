الجزائر 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسدمر الجيش الجزائري قنبلة تقليدية الصنع في البويرة شمال شرق الجزائر.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 26 مهربا في برج باجي مختار وعين قزام، وحجزت ما كان بحوزتهم من مواد معدة للتهريب، كما تم إيقاف 9 مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب تقليدي الصنع في وهران .// انتهى //18:24ت م0136