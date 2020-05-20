الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسبمشاركة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى اجتماعاً عن بعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.وفي بداية الاجتماع قدمّ معالي رئيس الهيئة إيجازاً عن الجهود التي قامت بها الهيئة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية والحماية للإنسان مواطناً أو مقيماً، وكان لكفاءة الأداء الحكومي بإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأثر الإيجابي في مواجهة الجائحة ، كما أن الإجراءات التي قامت بها المملكة لمواجهة الجائحة جاءت بمفهوم أوسع وأشمل ونظرت إلى الإنسان انطلاقاً من مبدأ الإنسان أولاً.ثم دار خلال الاجتماع حوار تفاعلي بين معالي رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الإصلاحات التي اتخذتها المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.كما تطرق الاجتماع للمراحل التي حققتها الهيئة في إنجاز الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لهيئة حقوق الإنسان، كما تطرق الاجتماع لأهمية تعزيز دور مؤسسات القطاع غير الربحي (المجتمع المدني) انطلاقاً من أهمية تعزيز الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.// انتهى //18:29ت م0137