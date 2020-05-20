بريدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسنفّذ التجمع الصحي بمنطقة القصيم أمس، برنامجا ميدانياً وقائياً ، لتحصين الأطفال المنقطعين عن أخذ اللقاحات الطبية الدورية ، وذلك من خلال زيارتهم في منازلهم ، في خطوة احترازية للحد من انتشارجائحة كورونا "كوفيد 19".واستهدف التجمع الصحي بالمنطقة، 18 من الأطفال التابعين لمركز الرعاية الصحية الأولية بالمريدسية ، بعد تكوين فريق وقائي من المركز لزيارة الأطفال بمنازلهم وإعطائهم اللقاحات الطبية اللازمة، بعد تجاوز الفترة المقررة للتطعيم.وأشار التجمع الصحي إلى أن الفريق الوقائي قدم شرحاً عن أهمية حصول الطفل على اللقاحات الطبية في موعدها المحدد ، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيدالمستقبلية من خلال الإستفادة من تطبيق موعد ، مما يُسهم بإذن الله في تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال.// انتهى //18:30ت م0138