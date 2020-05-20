بيساو 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واساختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال توزيع 85.5 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي نفذته الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ في العاصمة السنغالية وعدد من الأقاليم وبعض الدول التابعة للملحقية مثل جمهورية غينيا بيساو وجمهورية غامبيا ، واستفاد منه أكثر من 190 ألف صائم.وبهذه المناسبة رفع سفير خادم الحرمين الشريفين فهد بن علي الدوسري الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما بالعمل الإسلامي وتلمس حاجات المسلمين في شهر رمضان، مبيناً أن تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم ومنها جمهورية السنغال تأكيد على الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة تجاه أشقائها بدول العالم، خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي عانى منها العالم أجمع .وبين السفير الدوسري أن البرنامج حظي باهتمام ومتابعة من القيادات السياسية والإسلامية في السنغال وغامبيا وغينيا بيساو الذين أشادوا بدور البرنامج في التخفيف من معاناة المسلمين في شهر رمضان المبارك في ظل توقف وتعطل الأعمال بسبب جائحة كورونا.وأعرب عن شكره واعتزازه بما تقوم به القيادة الرشيدة من أعمال جليلة تجسد الحس الإنساني لخادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أنه يأتي من منطلق الرسالة السامية التي تحملها المملكة للشعوب الإسلامية في كل مكان، مقدماً شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حسن تنفيذ البرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة في ظل ظروف استثنائية وإجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا.من جانبه أفاد الملحق الديني بداكار هزاع المطيري أن الملحقية حرصت خلال تنفيذ البرنامج على أن يكون في المناطق التي يوجد بها الدعاة التابعون لها في جميع أقاليم ومدن السنغال وغامبيا وغينيا بيساو ، وهو عبارة عن سلة غذائية من المواد التموينية الأساسية للحياة اليومية تغطي احتياج الأسر المتعففة طوال الشهر الكريم. وأوضح المطيري أن الملحقية وزعت منذ بدء شهر رمضان المبارك على المدن والأقاليم المستهدفة 85.5 طنا، حيث تمت مراعاة التوزيع الجغرافي للبلاد ووزع ما مجموعة 1900سلة غذائية ، تم توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية وبمشاركة فرق عملت على مدار الساعة حتى الانتهاء من التنفيذ.وقدم شكره وتقديره لمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على عنايته ومتابعته المستمرة لأعمال وبرامج الملحقية مما كان له بالغ الأثر في نجاح العمل، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها وأن يزيل الوباء والبلاء .// انتهى //18:31ت م0139