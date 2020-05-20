جدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأكملت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لبدء استقبال زكاة الفطر عبر منصاتها الإلكترونية ومكاتبها المنتشرة في أحياء جدة مسخرة كوادرها المختصة لإنجاز مشروع زكاة الفطر على أكمل وجه تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، معلنة جاهزيتها لاستقبال وتوزيع "100" ألف زكاة وفق الضوابط الشرعية لضمان وصولها إلى مستحقيها.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، أن الجمعية بدأت استقبال زكاة عيد الفطر من خلال التحويلات النقدية على حساباتها الموضحة على موقع الجمعية ومتجرها الإلكتروني ‏ https://nafa.org.sa/e/ بواقع "20" ريالاً للفرد وذلك حتى الساعة العاشرة من آخر يوم من رمضان المبارك ، لتلبية احتياج الأسر المحتاجة المسجلين ضمن نطاق الجمعية ، أو في نطاق الأحياء المحجورة صحياً جراء تطبيق الاحترازات لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفد-19" .وأكد أن مشروع الزكاة يغطي عمليات استلامها وتوكيل الجمعية وتوزيعها على مستحقيها الذين حددهم الشرع الحنيف لافتاً إلى مواصلة جمعية نفع الخيرية مسؤوليتها الكاملة لتلبية احتياج الآلاف من الأسر المحتاجة وضمن آلية توزيع واضحة والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية وبدعم الكثير من أهل الخير وقطاعات الأعمال.‬// انتهى //19:43ت م0149