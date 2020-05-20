العيساوية 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية بمركز العيساوية مهامها في تطبيق منع التجول وسط تنسيق أمني مشترك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .وشهدت جميع الأحياء والطرقات في مركز العيساوية خلوها من المشاة والمركبات خلال ساعات منع التجول عدا مركبات الجهات الحيوية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية في التعامل مع المستفيدين، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعِظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل.ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة الجوف الحضور الأمني المشرّف الذي يقوم به رجال الأمن من جميع القطاعات في مركز العيساوية والانتشار الواسع على كل الطرق والميادين وعلى الطريق الدولي.// انتهى //19:44ت م0150