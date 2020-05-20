بريدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم الدورتين التأهيليتين الخاصتين بالأئمة والمؤذنين الجدد ، اللتين أقيمتا عن طريق التعليم عن بعد في بوابة الوزارة الإلكترونية التي ينظمها معهد الأئمة والخطباء بالرياض.شارك في الدورتين 30 إمامًا و 30 مؤذنًا ، حيث تأتي هذه الدورات ضمن برامج التأهيل للمتطلبات الوظيفية لمنسوبي المساجد بالمنطقة .// انتهى //20:00ت م0154