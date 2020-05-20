عام / دورتان للأئمة والمؤذنين الجدد عن بعد في فرع الشؤون الاسلامية بالقصيم
الأربعاء 1441/9/27 هـ الموافق 2020/05/20 م واس
بريدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس
أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم الدورتين التأهيليتين الخاصتين بالأئمة والمؤذنين الجدد ، اللتين أقيمتا عن طريق التعليم عن بعد في بوابة الوزارة الإلكترونية التي ينظمها معهد الأئمة والخطباء بالرياض.
شارك في الدورتين 30 إمامًا و 30 مؤذنًا ، حيث تأتي هذه الدورات ضمن برامج التأهيل للمتطلبات الوظيفية لمنسوبي المساجد بالمنطقة .
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20:00ت م
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