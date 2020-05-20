سربرنيتسا 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لهذا العام 1441هـ ممثلة في مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو, بتوزيع 300 سلة غذائية متكاملة في مدينة سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك يستفيد منها نحو خمسة آلاف صائم في هذا الشهر الفضيل من ضحايا الحرب البوسنية الذين فقدوا أهاليهم في مدينة سربرنيتسا.ولاقى توزيع السلال الغذائية على أسر الضحايا إشادة واسعة وتقديرا كبيرا من قيادات إسلامية وسياسية بالبوسنة والهرسك، ودعوات صادقة من الأهالي من كبار السن والنساء والأطفال لخادم الحرمين الشريفين بالتوفيق والتسديد والإعانة على الخير، منوهين بمواقف المملكة التاريخية لنصرة الشعب البوسني في أحلك الظروف، ومنها هذه الجائحة العالمية كورونا.// انتهى //20:06ت م0155