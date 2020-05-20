رام الله 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي بما فيها الاتفاقيات الأمنية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم مع وزيرة خارجية النرويج إيني إريكسون، حيث أطلعها على آخر المستجدات السياسية، خاصة إعلان القيادة الانفكاك من كل اتفاق مع إسرائيل .وقال اشتية: قررنا الانفكاك من كل اتفاق مع إسرائيل لأنها أعلنت في الكثير من المناسبات أنها ستضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة وينهي حل الدولتين .وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي الذي استثمر كثيرا في عملية السلام والمفاوضات أن يقوم بدوره في محاسبة إسرائيل لتنكّرها لكل هذه الاتفاقيات.//انتهى//20:21ت م0160