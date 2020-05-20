لندن 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات البريطانية اليوم عن تسجيل 363 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح وزير الثقافة البريطاني أوليفر داودن خلال مؤتمر الإحاطة اليومي أن إجمالي ضحايا المرض في أنحاء المملكة المتحدة كافة يبلغ الآن 35 ألفا و704 أشخاص .كما نوه الوزير بالتحسن الكبير الذي تشهده عمليات فحص الإصابة بالفيروس، كاشفا عن إجراء أكثر من 177 ألف فحص خلال يوم أمس، مما سيساعد في توفير بيانات أدق عن درجات انتشار المرض ومعدلات التعافي .وجدد التأكيد على أن انخفاض معدلات انتشار المرض سيترتب عليه خفض درجة الاستعداد من المرحلة الرابعة إلى الثالثة وبالتالي تخفيف بعض قيود الإغلاق التام بعد التأكد من سلامة أي إجراء .// انتهى //20:24ت م0162