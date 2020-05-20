عمّان 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 672 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر في تصريح صحفي : إن من بين المصابين 7 من عائلة واحدة، والبقية لسائقي شاحنات وعائدين من الخارج، وحالات مخالطة لحالات إيجابية أعلن عنها سابقاً، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت اليوم 4133 فحصا للكشف عن كورونا.// انتهى //20:37ت م0170