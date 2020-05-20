عام / الأردن تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/9/27 هـ الموافق 2020/05/20 م واس
عمّان 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 672 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر في تصريح صحفي : إن من بين المصابين 7 من عائلة واحدة، والبقية لسائقي شاحنات وعائدين من الخارج، وحالات مخالطة لحالات إيجابية أعلن عنها سابقاً، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت اليوم 4133 فحصا للكشف عن كورونا.
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20:37ت م
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