الدمام 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأودعت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مبلغ (507000) ريال في حسابات (2535) مستفيداً عن شهر مايو مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع إضافة مبلغ 200 ريال كسوة العيد لكل مستفيد، في حين بلغ إجمالي الكفالة الشهرية (1112450) ريالا.مما يذكر أن الجمعية قدمت مساعدات للأيتام والأسر المستفيدة من خدماتها في شهر رمضان المبارك 2 مليون و124 ألف ريال وزعت على عدة خدمات منها مبالغ الكفالة 983950 ريالا، ومبلغ 779400 ريالا للسلة الرمضانية عبر أحد التطبيقات المعروفة الالكترونية، إضافة إلى تقديم ذبيحة رمضان بواقع نصف ذبيحة لكل أسرة بتكلفة بلغت 310500 ريال استفادت منها 460 أسرة ، كما تضمنت مساعدات "السلة الوقائية" بمبلغ 216000 ريال بواقع 300 ريال لكل أسرة.// انتهى //20:55ت م0172