الأمم المتحدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن جائحة الفيروس التاجي تهدد المكاسب التي حققها الأفارقة بشق الأنفس في جميع أنحاء القارة، حاثاً العالم على الوقوف في تضامن مع الناس الآن للتعافي بشكل أفضل.ونوه غوتيريش، خلال مؤتمر افتراضي لإطلاق التقرير الأممي الذي يركز على تأثير " كوفيد - 19" في أفريقيا، بما قام به المواطنون في جميع أنحاء القارة لتعزيز رفاهيتهم، بما في ذلك النمو الاقتصادي القوي، وثورة رقمية مستمرة واتفاقية جريئة لإنشاء منطقة للتجارة الحرة.وأشار إلى مجموعة من التحديات العاجلة، التي تتطلب مساعدة أكثر إلحاحا، داعياً إلى اتخاذ إجراءات دولية لتعزيز النظم الصحية في أفريقيا، والحفاظ على الإمدادات الغذائية، وتجنب أزمة مالية.وخلص غوتيريش، إلى أن إنهاء الجائحة في أفريقيا أمر أساسي لإنهائها في جميع أنحاء العالم.// انتهى //21:24ت م0174