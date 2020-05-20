الدمام 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسحصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، على اعتراف برنامج الاعتماد الدولي للتمريض الاستقطاب "ماجنيت" لمدة 4 سنوات، حيث يُعد من أوائل مستشفيات المملكة التي تحصل على الاعتراف من هيئة مركز الاعتماد الأميركي للتمريض «ANCC».وأوضح المدير العام التنفيذي للمستشفى شريف عدنان عمر، أن هذا الاعتراف حصل بعد التأكد من تطبيق المستشفى لمعايير تحقق التفوق في خدمات التمريض، حيث يركز البرنامج على تطوير عدة أهداف أهمها رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة، وتحديد نقاط التميز في الخدمات التمريضية المقدمة للمريض، ونشر نتائج أفضل التجارب في مجال الرعاية التمريضية، منوهاً بالجهود الكثيفة التي بذلها العاملين بالمستشفى منذ عام 2009م لتحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى هذا المستوى المتقدم في الجانب التمريضي، وهو ما تحقق للمستشفى ولله الحمد ويُعد حافزاً لبذل المزيد من الجهود مستقبلاً .// انتهى //21:34ت م0175