بغداد 27رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 3724 إصابة .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن حالات الإصابة بالفيروس توزعت على بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وكربلاء وكركوك وواسط وبابل وذي قار وصلاح الدين.وأشارت إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في بغداد, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 134 حالة, كما سجلت 72 حالة شفاء جديدة ,ما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2438 حالة,وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 1152 مصابا.// انتهى //21:37ت م0177