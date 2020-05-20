رفحاء 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واستشهد أسواق الحلويات والمكسرات في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام مع قرب حلول عيد الفطر المبارك نشاطا متوسطاً في حركة البيع, حيث لاقت إقبالاً متوسطاً من الزبائن الراغبين بشراء متطلباتهم استعدادا للعيد السعيد.رغم أن العيد هذا العام مختلف عن سابقه في ظل المتغيرات، التي من خلالها سيكون مقتصراً على العائلة في المنزل التزاماً بالإجراءات الاحترازية، إلا أن فرحة العيد تظلّ حاضرة في وجدان ونفوس الكبار والصغار، وتتهيأ العائلات لتعيش لحظات الفرح بقدوم هذه المناسبة الإسلامية.وأوضح عدد من البائعين أن الحلويات والمكسرات المتنوعة تشهد هذا العام حركة مبيعات متوسطة مقارنة بالمواسم والأعياد السابقة، نظراً للظروف الاحترازية الحالية، لافتين النظر إلى أن أسعار الحلويات والمكسرات كما كانت ومتفاوتة حسب النوع والصنف، مؤكدين أن الحلويات والمكسرات متوفرة بشكل كبير وبمختلف الأنواع.// انتهى //21:48ت م0179