مكة المكرمة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفة مجموعة من الأشخاص للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، بتواجدهم في وقت يمنع فيه التجول، وارتكابهم مخالفة لائحة الحد من التجمعات (التجمع غير العائلي في مكان مفتوح لأكثر من خمسة أشخاص)، وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم (18) مواطنا ( أعمارهم في العقدين الثاني والثالث )، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.// انتهى //21:58ت م0181