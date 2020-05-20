الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مقيم تورط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته للنيابة العامة.// انتهى //22:03ت م0182