الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن مدرب منتخب بلاده، "الإسباني" روبرتو مارتينيز مدد عقده على رأس الإدارة الفنية حتى عام 2022.ويقود مارتينيز المنتخب البلجيكي منذ عام 2016 وأحرز معه المركز الثالث في مونديال 2018 في روسيا في إنجاز تاريخي لبلجيكا التي كان أفضل مركز لها في النهائيات العالمية المركز الرابع عام 1986.وبدأ مارتينيز مسيرته التدربية مع سوانسي سيتي الويلزي عام 2007، وفي عام 2009، استلم الإدارة الفنية لويغان الإنجليزي وقاده إلى التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2013 على حساب مانشستر سيتي ولكن دون أن ينقذه من الهبوط إلى الدرجة الأولى (الثانية عملياً). بعدها بأسابيع قليلة، وقَّع عقدا لتدريب إيفرتون وقاده إلى المركز الخامس في موسمه الأول معه.وعيِّن مارتينيز في 16 أغسطس 2016 مدرباً للمنتخب البلجيكي خلفا للاعب وسطه مارك فيلموتس، ومنذ ذلك الحين، قاد بلجيكا في 43 مباراة حققت خلالها الفوز 34 مرة مقابل ستة تعادلات وثلاث هزائم، وسجلت خلالها 134 هدفاً مقابل 33 هدفاً عانقت شباكها.وكان عقد مارتينيز مع المنتخب البلجيكي الذي يتصدر التصنيف العالمي للمنتخبات، سينتهي عقب نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة هذا الصيف في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين، لكنها تأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.// انتهى //22:52ت م0188