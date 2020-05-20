أملج 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في محافظة أملج جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية قبيل الإفطار ، الجهود التي يبذلها رجال الأمن في قطاعات الشرطة والمرور وقوة الأمن والحماية لمشروع البحر الأحمر وأمن المنشآت وقطاع حرس الحدود وهم يؤدون أعمالهم في الشوارع العامة والميادين ومداخل ومخارج المحافظة ، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة ، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في أملج بأمر منع التجول .// انتهى //23:11ت م0192