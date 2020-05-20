بيروت 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 1.40% أي ما يعادل 4 نقاط، ليغلق عند مستوى 580.01 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و55 ألفاً و427 سهماً، بقيمة 12 مليوناً و486 ألفاً و550 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 41 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و995 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و38 ألف لجلسة التداول السابقة.// انتهى //23:13ت م0194