المدينة المنورة ٢٧ رمضان 1441 هـ الموافق ٢٠ مايو 2020 م واستنظم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن سلسلة البرامج والحلقات القرآنية والدروس العلمية، خلال شهر رمضان المبارك ، التي يقدمها عدد من المشايخ ، وتبث " عن بعد " عبر منصاتها الإلكترونية مساء غد الخميس درساً بعنوان "ولتكملوا العدة" .وتأتي هذه البرامج والدروس في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستخدام أحدث الطرق والوسائل التقنية لمواصلة رسالة المسجد ودوره في مجال تعليم المسلمين وتوعيتهم وتثقيفهم في جميع أنحاء العالم .// انتهى //23:22ت م0195