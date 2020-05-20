جدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسحصل قسم تقنية الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي .ويعد هذا الإنجاز الذي حققه القسم الأول من نوعه لقسم أشعة تشخيصية على مستوى المملكة، الذي يمنح للمؤسسات والبرامج التي تحقق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الخاصة .وهنأ معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية ورئيس قسم الأشعة التشخيصية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكلية على هذا الإنجاز المميز ومابذل من جهود للوصول لهذا المستوى الرفيع، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.من جانبه بارك المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمال، حصول برنامج الأشعة التشخيصية في الجامعة على الاعتماد الأكاديمي البرامجي اعتماداً كاملاً، الذي جاء ثمرة جهود منسوبي الجامعة وخططها التطويرية المواكبة للمعايير وإجراءات الاعتماد والجودة.// انتهى //23:22ت م0196