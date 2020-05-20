الخفجي 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسيواصل مستشفى الخفجي العام ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى والمراكز الصحية بالخفجي الدكتور أحمد بن فراس الخالدي، أن المستشفى ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالخفجي نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية منذ بداية جائحة كورونا للحد من انتشاره ، حيث عززت إجراءات الرصد والمراقبة من قبل مركز المراقبة الصحي بمنفذ وميناء الخفجي من خلال فحص القادمين إلى المملكة عبر هذه المنافذ من قبل الفرق الطبية للتأكد من سلامتهم وتقديم الإرشادات الصحية لهم .ونفذ فريق الطب الوقائي بالقطاع مسحا ميدانيا لمساكن العمالة والكشف المبكر عليهم للتحقق من عدم وجود أعرض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم عن فيروس كورونا بلغاتهم .كما تضمنت التدابير الاحترازية والوقائية وضع نقاط الفرز البصري على مداخل المستشفى والمراكز الصحية وإيقاف العمليات الجراحية غير الطارئة واتخاذ إجراءات تقلل من المراجعين والزوار لمنع انتشار العدوى من خلال تقديم الخدمات لهم عن بعد مثل إعادة صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وإيصالها لهم في منازلهم دون الحاجة للقدوم للمستشفى وتخفيض ساعات زيارة المرضى ، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة عن فيروس كورونا المستجد.ودعا الدكتور الخالدي الجميع للتقيد بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة من أجل حمايتهم وسلامتهم . متمنياً الصحة والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة.// انتهى //23:23ت م0197