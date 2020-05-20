رفحاء 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واستواصل بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية الجهود في تعقيم وتطهير عدد من المواقع شملت مداخل الأسواق والممرات والصرافات الآلية للبنوك والألعاب في الحدائق العامة وغيرها بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.وأكدت البلدية تنفيذها خطة يومية لأعمال التعقيم والتطهير بأجهزة التعقيم والتنظيف المتعدد، بما يعزز الصحة العامة، وتتوازى الخطة مع جولات رقابية وتفتيشية، منذ بدء شهر رمضان المبارك، على المنشآت الغذائية والتجارية، لتوفير بيئة آمنة للمستهلكين.// انتهى //23:34ت م0201