الأحساء 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأنهت أمانة الأحساء خطتها التنفيذية لإحلال 3 مشروعات نظافة جديدة لجنوب الهفوف وشمال المبرز وجنوب المبرز ، في حين تم البدء التدريجي في إحلال المشروع الرابع ليكتمل خلال شهر شوال القادم.وأكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن تكلفة عقود هذه المشروعات بلغت 650 مليون ريال، وتضم المعدات والآليات ذات التقنية المتقدمة في العمل والمخرجات التي سخرت لها آليات وخطط رقابية وإشرافية مقننة على مدار الساعة، للوصول إلى نتائج إيجابية تحقيقاً للأهداف الخدمية لهذه المشاريع، منوهاً بأهمية دور المواطن والمقيم للتعاون مع الأمانة وإسهامهم في نظافة البيئة من حولهم والتقيد بوضع النفايات في الحاويات المخصصة وفي أكياس مُحكمة الإغلاق وعدم إلقاء محتوى النفايات "المُخرجة من المنازل" على الأرض، وذلك قبل الفترة الزمنية المحددة لرفعها من قبل الأمانة.وأشار المهندس الملحم إلى أن المشروعات الجديدة لمدينتي الهفوف والمبرز، تأتي استمراراً للمشروعات السابقة للمدينتين، بالإضافة إلى منظومة مشاريع النظافة القائمة في مدن ( الجفر، العمران، العيون) وتوابعها، وكذلك مشروعات النظافة لـ ( هِجر الأحساء، نظافة هجرة ذعبلوتن، شاطئ العقير، نظافة مدينة سلوى، مدينة البطحاء) ليصبح إجمالي مشروعات النظافة 12 مشروعاً مستقلاً .// انتهى//.23:35ت م0202