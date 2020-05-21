الخرطوم 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم في الخرطوم بمندوب الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دن دوول.وأكد كباشي خلال اللقاء جدية والتزام بلاده في التوصل لسلام شامل ينهي جذور الحرب في السودان.من جانبه أكد مندوب الاتحاد الأوروبي أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء والأفكار وتبادل المعلومات حول مكافحة جائحة كورونا و متابعة تطورات مفاوضات السلام، مشيرًا إلى دعم الاتحاد الأوروبى للجهود المبذولة لتحقيق السلام والخطوات الإصلاحية الاقتصادية التي تقوم بها حكومة الفترة الانتقالية.//انتهى//00:05ت م0216