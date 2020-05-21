نواكشوط 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسبحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مكالمة هاتفية اليوم مع نظيره النيجري إيسوفو محمدو علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسٌبل تعزيزها خاصة الأمن والتنمية بمنطقة الساحل.واستعرضا وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية الحالة الوبائية في البلدين والتطورات المرتبطة بها والتأثيرات المحتملة لجائحة فيروس كورونا على السكان، كما تبادلا الآراء حول ضرورة تقاسم الخبرات والتجارب التي تم القيام بها محليًا لمواجهة الجائحة.// انتهى //00:06ت م0217